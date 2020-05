35 Feuerwehrleute im Einsatz : Brand in Serverraum: Einsatz bei John Deere

Die Zweibrücker Feuerwehr rückte mit 35 Helfern und sieben Fahrzeugen aus. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Schmorbrand im Serverraum des Unternehmens John Deere hat am Freitagabend die Feuerwehr in Zweibrücken auf den Plan gerufen. Gegen 22 Uhr rückten 35 Helfer in sieben Fahrzeugen aus, nachdem der Alarm eingegangen war, erklärte Stadtfeuerwehr-Inspekteur Frank Theisinger auf Anfrage unserer Zeitung kurz nach 22.30 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mathias Schneck