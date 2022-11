Bolschoi Don Kosaken Chor in Zweibrücken : Erst grimmig, dann beschwingt

Der „Basso profondo“ Viatcheslav Prutskikh (vorne) begeisterte bei dem Euroclassic-Festival-Konzert in der Festhalle mit sagenhaft tiefen und voluminösen Tönen. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Bolschoi Don Kosaken beeindrucken bei Euroclassic in Zweibrücken.

Es sind im Moment schwierige Zeiten für russische Künstler, denn allzu leicht werden sie in Sippenhaft genommen für die Untaten ihres Präsidenten. Doch was kann der Bolschoi Don Kosaken Chor dafür, dass sich russisches Militär in der Ukraine befindet? Und was würde ein Boykott russischer Kunst dem Frieden bringen? So war es gut, dass der Bolschoi Don Kosaken Chor am Sonntag in der Festhalle gastierte, zumal kaum etwas besser zum Motto „Ostwind“ des diesjährigen Euroclassic-Festivals passen konnte.

Dass da keine schlimmen Kriegstreiber auf der Bühne standen, zeigte sich unter anderem darin, dass auch ukrainische Lieder gesungen wurden. Schließlich bestanden die Reiterverbände der historischen Kosaken aus flüchtigen russischen, ukrainischen und polnischen Leibeigenen. Zudem ist der Bolschoi Don Kosaken Chor von der Historie und vom Wohnort seiner Mitglieder ein überwiegend westliches Konstrukt. Seine Ursprünge liegen beim Don Kosaken Chor Serge Jaroff, der diesen 1921 in der Türkei gegründet hatte und später in Berlin weiterführte. 1979 übernahm Petja Houdjakov einen Teil der Sänger, nachdem Jaroff seinen Chor aus Altersgründen nicht mehr weiterführen konnte. Ebendieser Houdjakov ist jetzt 88 Jahre alt und immer noch dabei, so auch in Zweibrücken.

Seine Frau Valerie übernahm die Ansagen, spielte den Flügel und sprach mit der Presse. Mit klaren Aussagen hielt sie sich bedeckt. „Wir sind auf alle Fälle gegen den Krieg. Was jetzt dahintersteckt, können wir nicht so gut beurteilen.“ Viele der Sänger hätten ein ukrainisches Elternteil oder seien dort geboren. Fast alle lebten sowieso in Europa und hätten dort ein Opern-Engagement.

Die Besonderheit des Chors ist nämlich, dass er ausschließlich aus Opernsolisten besteht. Jeder durfte da mal nach vorne treten und ein Lied singen – der Rest stimmte dann stimmgewaltig im Refrain ein. Besonders fiel dabei Viatcheslav Prutskikh mit seinem mächtigen Bass auf: Da er noch Töne singt, die andere Bass-Sänger nicht mehr erreichen, heißt seine Stimmlage Basso profondo, tiefer Bass. Sein tiefster Ton sei ein tiefes F, verriet der Mann mit dem außergewöhnlichen Körpervolumen im Pausengespräch.

Das Konzert hatte sehr ernst mit sakralen Stücken und Volksliedern begonnen. Je länger der Abend dauerte, desto beschwingter wurde das Programm. Den anfangs noch grimmig schauenden Sängern huschte dann immer öfter ein Lächeln durchs Gesicht. Die militärisch wirkenden Uniformen wurden nach der Pause gegen bunte Kostüme ausgetauscht. Außerdem lockerte ein Exkurs zur italienischen Oper das Programm auf: Drei der Tenöre des Chors schmetterten da bekannte Arien zur Begleitung von Valerie Houdjakov. Zu den beschwingten Stücken gehörte auch „Ulitsa“, das Lied über ein Straßenfest. Prutskikh sang es mit seiner sonoren Stimme, ehe plötzlich von hinten einer der Tenöre im Falsett weitersang und einen Vogel imitierte. „Nachtigall“, brummte der Basso profondo als Kommentar.

Viele schöne Mädchen wurden anschließend besungen, das Publikum hatte dabei mehr und mehr Gelegenheit zum Mitklatschen. Dann gab es viel Applaus für Nikolaj Petruk, der zusammen mit Gitarrist Veselin Dragnev den Chor begleitete. Er durfte am Bajan, dem osteuropäischen Knopfakkordeon, seine Virtuosität unter Beweis stellen. Noch eine Überraschung hatte das Programm parat: Nämlich als Petja Houdjakov auf die Bühne geholt wurde. Der Senior nahm das Mikrofon und fing an zu singen. „Noch ein Wodka, keine Tränen“, so lautete der Titel des gar nicht melancholischen Trennungslieds. Zur Zugabe gab es natürlich den Gassenhauer „Kalinka“, bei dem jeder der Heldentenöre mal auf dem hohen Ton stehenbleiben durfte.

Doch das Publikum hatte noch nicht genug. Der Chor musste noch mal wiederkommen und stimmte noch eine bekannte russische Melodie an: Das Liebeslied Katjuscha beendete einen Abend, an dem die etwa 300 Zuhörer, ob mit oder ohne osteuropäische Wurzeln, viel Spaß hatten.