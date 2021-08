Wilde Erklärungen zu wilder Schlägerei : Blutige Nase aus der Nase gezogen?

Zweibrücken Nach Schlägerei unter Einsatz von Messer und Attacke auf Rettungswagen: Polizei vernimmt Beteiligte und bekommt ungewöhnliche Aussagen serviert.

Es war eine wilde Auseinandersetzung, die sich am vergangenen Samstagmorgen auf dem Hilgardplatz in Zweibrücken abspielte. Und nicht minder wild sind die Erklärungen, die die Polizei von den Beteiligten bei ihren Ermittlungen serviert bekommt.

Wie der Merkur in der Montagausgabe berichtete, ereignete sich am frühen Samstagmorgen besagte Reihe von Straftaten und Übergriffigkeiten, die ab 1.30 Uhr einsetzte und von der Polizei zuerst gar nicht zusammenhängend eingeordnet werden konnte.

Es begann damit, dass ein 24- und ein 25-Jähriger in Streit gerieten und schließlich aufeinander losgingen. Der 25-Jährige schlug dem um ein Jahr jüngeren Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Dieser griff daraufhin zu einem Messer und verletzte damit den 24-Jährigen leicht am Oberschenkel und an der rechten Hand. Der Messerstecher ergriff zunächst die Flucht per Fuß, musste schließlich aber das Nardini-Klinikum aufsuchen, weil er sich die Schulter ausgekugelt hatte. In der Notaufnahme stieß er auf den 25-Jährigen, der sich die Schnittwunden versorgen ließ. Ein Rettungswagen hatte ihn ins Nardini-Klinikum gebracht; vor der Fahrt hatten ihn die Helfer bereits auf dem Hilgardplatz medizinisch versorgt. Und dort geschah etwas, was die Retter völlig entgeisterte: Eine junge Frau, 19, drehte auf dem Hilgardplatz durch, sie schlug mit aller Kraft gegen die Tür des Rettungswagens und warf schließlich eine Bierflasche gegen das Fahrzeug.