Impfzentrum in Zweibrücken : Bis zu 15 Prozent lehnen AstraZeneca ab

Impfzentrum in Zweibrücken

Zweibrücken Seit zehn Tagen wird das neue Vakzin im Impfzentrum verabreicht. Impfkoordinator: Maximal zehn bis 15 Prozent ablehnend.

Biontech und AstraZeneca – diese beiden Impfstoffe werden im Impfzentrum in Zweibrücken verabreicht. Und in der Rosenstadt zeichnet sich ein Trend ab, der auch bundesweit erkennbar ist: Der Impfstoff von Biontech ist bei den Bürgern stärker gefragt als der von AstraZeneca.

Biontech wird seit dem Start des Impfzentrums im ehemaligen City-Outlet am 7. Januar verabreicht, AstraZeneca wird seit Rosenmontag, 15. Februar, geimpft.

Freyler sagt, in den ersten Tagen habe er noch den Eindruck gehabt, rund 30 Prozent würden AstraZeneca ablehnen, aber diese Zahlen hätten sich mittlerweile relativiert. Der Grund: Einige Menschen, die einen Impftermin hatten, kamen nicht ins City-Outlet. Freyer und seine Mitstreiter im Impfzentrum gingen von einem Storno aus – dabei hatten sie den Impfstoff bereits zuvor erhalten.

Freyler: „Wir haben abends, wenn die Impftermine alle erledigt sind, meist noch Reste in den Ampullen. Diese wollen wir nicht vernichten. Daher rufen wir beim Rettungsdienst an, wer möchte, kann dann spontan zu uns kommen und sich impfen lassen.“

Das sei legitim, da es sich bei den Mitarbeitern des Rettungsdienstes um Menschen der sogenannten Priorität eins handelt, also Bürger, die vorrangig zu behandeln sind.

Rechne man diese vermeintlichen Stornos heraus, komme man für Zweibrücken auf eine Ablehnungs-Quote bei AstraZeneca in Höhe „von zehn bis Prozent – maximal“, bilanziert Freyler nach gut einer Woche Erfahrung mit dem neuen Vakzin.

Der Impfkoordinator ist froh, dass die meisten Bürger, wenn sie ihren Impftermin doch nicht wahrnehmen wollen, „solidarisch sind und absagen“. Leider gebe es jeden Tag fünf bis sechs Fälle, in denen Bürger einfach nicht kämen.

Es gebe aber auch Tage, da laufe es sehr gut, am Montag beispielsweise fanden im Ex-City-Outlet 115 Impfungen statt (48 Biontech/72 AstraZeneca) – erfreulicherweise hätten alle ihren Termin wahrgenommen.

Bislang seien rund 1700 Menschen geimpft worden, teilweise zählten hierunter auch schon Zweitimpfungen. Die Impfungen in den Altersheimen seien hier noch nicht eingerechnet.

Es werde nach wie vor nur die Prioriät eins geimpft, also alle Menschen über 80 Jahre, Arztpraxen (Ärzte plus Mitarbeiter), bestimmte Mitarbeiter in Krankenhäusern (etwa auf Corona-, Intensiv- und Onkologie-Stationen) sowie Bewohner und Mitarbeiter von Altersheimen.