Zweibrücker Cannabis-Verbot ist aber recht versteckt „Konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit“: Kiffen bei Stadtfest verboten

Einleitend heißt es, das alljährliche Stadtfest sei „das größte in Zweibrücken stattfindende Volksfest mit überregionalem Charakter, das auch von Familien mit Kindern und Jugendlichen besucht wird“, man rechne mit „ ca. 100 000 Besuchenden“. Das im März erlassene neue Bundes-Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (KCanG) verbiete den öffentlichen Konsum von Cannabis explizit in Sichtweite von Schulen, Kinderspielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, öffentlich zugänglichen Sportstätten sowie zwischen 7 und 20 Uhr in Fußgängerzonen – und ganz allgemein in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.