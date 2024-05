Becker und Maurer entsorgt hunderte Container – Leider viel illegaler Müll Ein Kraftakt für die Menschen in der Stadt

Nach dem Telefonat mit Marold Wosnitza, nachdem vor Ort in der Schlachthofstraße die allergröbsten Probleme beseitigt worden, organisierten Bernd und Tobias Maurer Schritt für Schritt die gesamte Mannschaft, an Pfingstsonntag war schon ein großer Teil an Bord, an Pfingstmontag, dem „Hauptkampftag“, waren dann alle 22 Fahrer mit ihren 22 Lkw startklar, plus mehrere weitere Kräfte von der Verwaltung für Telefonate und Disposition.