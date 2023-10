Auch Ex-Brauereigelände Thema im Stadtrat Klares Votum für Bebauung neben Villa Schwinn

Zwar werden die konkreten Neubauten-Höhen und Abstände zur Villa Schwinn erst im Laufe des Bebauungsplanverfahrens ergänzt. Aber diesmal sind (in zwei Bauphasen) nur rund 50 statt 100 Wohneinheiten geplant, jeweils mit drei Vollgeschossen (nur im hinteren Teil des Geländes mit zusätzlichem Staffelgeschoss). Und in der Begründung des Bebauungsplan-Antrags heißt es: „Stadtgestalterisch soll die geplante Bebauung das denkmalgeschützte städtebauliche Umfeld behutsam ergänzen. Die Gebäudehöhen werden dabei die unmittelbar östlich und westlich des Plangebietes anschließenden Denkmäler entsprechend berücksichtigen.“ Außer der Villa Schwinn wird also auf der anderen Seite auch die ebenfalls denkmalgeschützte barocke Herzogsvorstadt berücksichtigt.