Steuergerät wandert von einer Kreuzung zur anderen : Bäumchen wechsel dich an Kreuzungen

Zweibrücken Da die Ampeln an der „Tadano-Kreuzung“ gerade saniert werden, will die Stadt das dortige Steuerungsgerät wenige hundert Meter weiter installieren. In Sachen Skater-Park macht OB Wosnitza der Jugend den Mund wässrig. Und beim Kirchberg ist viel Geduld gefragt.

Fast zwei Stunden lang informierte die Stadt am Mittwochabend im Bauausschuss über den Stand zu aktuellen Bauvorhaben. In unserer Mittwochausgabe berichteten wir bereits über wichtige Aspekte. Hier nun, aufgrund der Vielzahl der Projekte, die in der Mache sind, der zweite Teil.

Tadano-Kreuzung: Mit einer Überraschung wartete die Stadt bezüglich der „Tadano-Kreuzung“ auf. Wie der Merkur mehrfach berichtete wird diese seit Montag saniert – und verursacht ordentlich Staus in der Bismarck-, Hofenfels- und Dinglerstraße. Auch Steffen Mannschatz vom UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) räumte im Bauausschuss ein: Es herrsche teilweise ein „Riesen-Verkehrschaos“ an der Kreuzung. Die Pressestelle der Stadt informierte den Merkur auf Anfrage über Hintergründe zu der Sanierung. Die auszutauschenden Ampeln an der Kreuzung „sind nicht defekt, sondern werden im Rahmen der 5-Jahres-Sanierungsplanung für die Ampelanlagen in Zweibrücken saniert. Die Ampel an der ,Tadano-Kreuzung‘ war gemäß Planung an der Reihe“, erklärte die Pressestelle. Doch werden nicht nur die Ampeln ausgetauscht. Es wird auch die wenige Meter davon entfernte Bushaltestelle bei Tadano saniert. HIer wird laut Pressestelle ein Wartehäuschen aufgestellt. „Die beiden Baustellen können glücklicherweise gemeinsam erledigt werden“, teilte die Pressestelle mit. Die Kosten der Baumaßnahmen belaufen sich demnach auf rund 177 000 Euro für die Ampeln und auf 74 000 Euro für die Bushaltestelle. Die Kosten für die Ampel-Sanierung trage der Landesbetrieb Mobilität, das Wartehäuschen gehe auf Kosten der Stadt. Im Bauausschuss überraschte nun die Stadt mit einem geplanten „Tauschgeschäft“. Denn die wenige hundert Meter von der Tadano-Kreuzung entfernte Kreuzung Hofenfels-, Landstuhler- und Saarlandstraße sei ja bereits seit geraumer Zeit ausgefallen. Das an der dortigen Ampelanlage eingebaute Steuerungsgerät von Siemens sei defekt, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). Ein neues Steuerungsgeräte sei kaum zu beschaffen, es handele sich an dieser Kreuzung um „steinalte Ampeln“. Die Stadtverwaltung will nun das intakte Steuergerät an der Tadano-Kreuzung (ebenfalls von Siemens) dort ausbauen und an der anderen Kreuzung einbauen. Eine Art Bäumchen wechsel dich also. Dies könne dann als Provisorium durchgehen, ehe die Ampelanlage an der Kreuzung Hofenfels-, Landstuhler- und Saarlandstraße dann gemäß Sanierungsplan im dritten Quartal 2023 modernisiert würden.

Mitfahr-Parkplatz an Bahnstation: Der neue Bahn-Haltepunkt „Rosengarten“ soll einen Mitfahr-Parkplatz erhalten. Der Oberbürgermeister informierte, dass die Stadt „noch auf eine Rückmeldung“ vom Land warte. „Sobald diese da ist, können wir loslegen.“ Ulrich Schüler (FDP) fragte wegen einer Querung an dem Parkplatz für Passanten nach, Wosnitza sagte, eine solche solle über die Straße erfolgen. Harald Benoit (AfD) fragte, ob die Stadt eigentlich Zahlen darüber habe, wie stark der Bahnhaltepunkt überhaupt gefragt sei – nicht, dass ein Mitfahrparkplatz für viel Geld angelegt werde und kaum jemand benötige diesen. Die Stadt müsse schließlich sparen. Der OB sagte, Zahlen über die Kundenfrequenz lägen nicht vor, man wolle dies aber nachholen.

Skater-Park am Exe: Wie berichtet, will die Stadt den Freizeitbereich am kleinen Exe aufwerten. Wosnitza sagte, erste Schritte hierfür seien mittlerweile getan. Nach den Herbstferien habe die Stadt ein 3D-Modell vorliegen, das veranschauliche, wie der Skater-Park künftig aussehen könnte. Das Modell sei in Abstimmung mit Jugendlichen entstanden. Diese hätten sich sehr engagiert eingebracht. Der OB versprach: „Das wird eine tolle Anlage.“

Bauprojekt am Kirchberg: Hier habe die Verwaltung im Rahmen der Offenlegung Anregungen erhalten, die nun abzuarbeiten seien; voraussichtlich Anfang 2023 werde das Thema dann erneut im Bauausschuss behandelt.

