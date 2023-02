Ausfälle im Zweibrücker Ordnungsamt : Park-Sünder profitieren von Personalnot

Der Schrecken wohl eines jeden Autofahrers: Man hat die Parkzeit überzogen (oder erst gar keinen Parkschein gelöst) – und nach dem Bummel durch die Stadt hängt ein unerfreulicher weißer Zettel, im Volksmund „Knöllchen“, hinter dem Scheibenwischer. In Zweibrücken war 2022 die Gefahr, erwischt zu werden, nicht so groß. Das Ordnungsamt hatte mehrere krankheitsbedingte Ausfälle zu verkraften. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Zweibrücken Das Ordnungsamt war im vergangenen Jahr durch Krankheitsfälle dezimiert. Gut für Park-Sünder: Aufgrund der Ausfälle wurden 2022 nicht einmal halb so viele Knöllchen verteilt wie noch 2019.

Solche Momente des Ärgers beziehungsweise der Reue gab es im vergangenen Jahr deutlich seltener als in früheren Jahren in Zweibrücken. Denn: Das Ordnungsamt war 2022 durch mehrere Krankheitsfälle dezimiert; für die Parkenden war die Gefahr, bei einem Verstoß ertappt zu werden, wesentlich geringer. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Um eine Aufstellung der in Zweibrücken ausgestellten Verwarnungen und Bußgelder gebeten, teilt Stadtsprecher Jens John mit: „Im Jahr 2022 wurden aufgrund längerer krankheitsbedingter Ausfälle 5194 Fälle bearbeitet.“

Auch John spricht von einer besonderen Situation. Diese herrschte natürlich auch 2020, dem ersten „Corona-Jahr“. Dennoch: 2020 stellten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes immerhin noch 10 156 Fälle von Verstößen im ruhenden Verkehr fest. Obwohl 2020 bereits Mitte März ein Lockdown ausgerufen wurde und alles brach lag, waren es da noch fast doppelt so viele Ahndungen wie im zurückliegenden Jahr.

Und 2019, dem Jahr vor Corona, bearbeiteten die Ordnungsamts-Kräfte 11 420 Fälle von Verwarnungen und Bußgelder in Zweibrücken – mehr als doppelt so viel als 2022.

Plant das Ordnungsamt womöglich eine Aufstockung des Personals? Schließlich wurde in der Vergangenheit schon öfters darauf aufmerksam gemacht, dass die Behörde durchaus Verstärkung gebrauchen könnte. Und mehr Personal bedeutet offenkundig: höhere Einnahmen durch Knöllchen. Der Stadtsprecher erklärt hierzu ganz allgemein: „Eine Überprüfung des Stellenplanes wird stetig vorgenommen.“

Eine Neuerung führte das Rathaus bereits im Mai 2020 in Sachen Parken ein: das „Handyparken“. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, einen Parkschein via Smartphone-App digital zu erwerben. Im Rahmen des „Handyparkens“ gibt es seit 1. März 2022 nun auch das Angebot einer „Monatskarte“. Zum Preis von 38 Monat können Interessenten alle unbeschrankten städtischen Parkplätze nutzen – und zwar ohne die beim Papierticketkauf an den Automaten weiterhin üblichen Parkzeitbeschränkungen. Ferner wurde für Kurzparker eine „Brötchentaste“ eingeführt.