Plan: Ab 2024 - Bundesförderprogramm im Blick : Ex-City-Outlet soll Kultur-Magnet werden

Zweibrücken Die Stadt will von einem Bundesförderprogramm profitieren und ab 2024 aus einstiger Shopping-Adresse einen Kultur-Magneten mit Bibliotheken, Kulturamt, Spiele-Ecken und mehr machen. Räte sind einstimmig dafür.

Laut Wosnitza darf die Stadt für die geplanten Investitionen in City-Outlet und Umfeld in Höhe von 1,7 Millionen Euro mit einer 90-prozentigen Förderung rechnen. Der Bund würde also 1,56 Millionen Euro übernehmen, bei der Stadt verbliebe ein zehn-prozentiger Anteil von rund 173 000 Euro.

Die Zeit drängt. Erst am 22. Juli 2021 gab der Bund den Startschuss für die Förderung, die Verwaltung reichte am 17. September ihre Pläne ein, am 29. November gab es positive Signale aus Berlin, am 8. Dezember wurde der Stadtrat über das Vorhaben informiert – und nun muss bereits diesen Freitag, 25. Februar, der Antrag offiziell eingereicht werden. Daher die Sondersitzung des Stadtrates am Donnerstagabend (wegen Corona in der Hofenfels-Gymnasium-Aula).