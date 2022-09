Beschlüsse im Zweibrücker Stadtrat : Auftragserhöhungen für Kita und Quartierstreff

Der künftige „Quartierstreff Breitwiesen“ an der Ecke Alleinsteinstraße/Masurenstraße (Baustellen-Bild vom Juli). Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Die Heizung für die neue Zweibrücker Kindertagesstätte wird 78 Prozent teurer – doch die Stadt kostet das wohl nichts.

Infolge des riesigen Wasserschadens in der fast fertigen neuen städtischen Kita in der Gabelsbergerstraße hat der Stadtrat den Auftrag für die Heizungsinstallationsarbeiten an die Firma Deffland & Merck (Pirmasens) um 78 Prozent auf 295 000 Euro erhöht. Grund: Beim Rückbau der gesamten Bodenfläche musste auch die bereits verlegte Fußbodenheizung entfernt werden. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) erklärte, dass nach „aktuellem Stand“ die Mehrkosten von der Versicherung übernommen werden.