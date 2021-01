Corona in der Südwestpfalz : Zweibrücken auf Warnstufe gelb

21 positive Corona-Tests wurden zuletzt registriert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Zweibrücken Am Freitag wurden keine weiteren Corona-Todesfälle registriert.

Zweibrücken hat seine Pole-Position unter den rheinland-pfälzischen Kommunen weiter ausgebaut. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von zuletzt 29,2 wird die Rosenstadt jetzt sogar wieder in der Warnstufe gelb geführt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 94,9 aktuell in der Risikostufe rot ein. Pirmasens ist mit aktuell 136,7 ebenfalls rot. Am Freitag wurden 21 neue positive Corona-Tests registriert.

Im Wecare Pflegezentrum in Pirmasens, im Senioren- und Pflegeheim Haus Gräfenstein in Rodalben, im SenVital Senioren- und Pflegezentrum Dahn sowie in der Wohnanlage der Heinrich Kimmle Stiftung und im Haus Maria Rosenberg in Waldfischbach wurden jeweils eine positiv auf SARS-COV-2 getestete Person gemeldet. Im Haus Edelberg in Rodalben sind drei weitere Personen infiziert. Aufgrund der noch sehr ernsten Lage sind das Wecare Pflegezentrum noch bis zum 25. Januar sowie das Haus Gräfenstein bis zum 28. Januar für Besucher geschlossen.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 253 bestätigte positive Fälle aktiv, 5 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 84 (-4), Zweibrücken 19 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 15, Hauenstein 6 (-2), Pirmasens-Land 12 (+4), Rodalben 60 (+4), Thaleischweiler-Wallhalben 15 (-5), Waldfischbach-Burgalben 26 (-2) und Zweibrücken-Land 16. Insgesamt wurden bis heute 2495 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind 81 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die Anzahl der KP I nahm von 197 auf 213 Personen in Quarantäne wieder leicht zu.