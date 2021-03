Neues Leben in ehemalige „Timeless Diner-Bar“ : Asia-Restaurant füllt bald Leerstand

Zweibrücken Ab Mitte März soll es in Gutenbergstraße Süß-saures geben. Gute Resonanz auf „Flory“ in Hallplatz-Galerie.

Die Gastronomie in der Gutenbergstraße 1 blickt auf ein wechselvolles Auf und Ab zurück. Viele Zweibrücker werden sich noch an die Kneipen „Lehrer Lämpel“ und „Paragraph“ dort erinnern, später wurde hier die „Timeless Diner-Bar“ eröffnet; die auf US-amerikanische Speisen spezialisierte Adresse musste im vergangenen Frühjahr wegen der Härten des Lockdowns schließen.

Gravius hebt hervor, dass er die „handwerkliche Backkultur“ hochhält. Beispielsweise biete er einen „eigenen 3-Stufen-Sauerteig nach alter Tradition und aus speziellem Roggenschrot“ an. Gravius dirigiert die neue Adresse in der Hallplatz-Galerie aber noch nicht selbst. Das tun aktuell die Mitarbeiter des „Bistro Capino“

Hinter dem „Capino“ steht die Kimmle-Stiftung mit ihrer hundertprozentigen Tochter Pirminius-Werk gGmbH, Betreiber der Pirminiuswerkstatt, die auch für den „Cap-Markt“ in der Hallplatz-Galerie sowie das „Capino“ und den „Capito-Store“ (am Hallplatz) verantwortlich zeichnet.

Das freut Matheis umso mehr, als er selbst Rodalber ist und den Unternehmer Gravius darauf angesprochen habe, ob dieser sich nicht vorstellen könne, in die Hallplatz-Galerie zu ziehen. Was er nun auch tut. Matheis sagt, der „Flory“-Chef ziehe in Rodalben gerade mit seiner Backstube um, das mache ihm viel Arbeit, wenn alles abgewickelt sei, werde er sich dann selbst in Zweibrücken engagieren. Geöffnet hat die neue Bäckerei Montag bis Freitag von sieben bis zirka 14/14.15 Uhr.