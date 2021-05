Repräsentantin zuletzt ohne Einsätze : Annika I. ist bereit für längere Regentschaft

Zweibrücken Arbeitskreis prüft Verlängerung der Amtszeit der Rosenkönigin. Diese hatte zuletzt keine Einsätze mehr.

Rosenkönigin zu sein – das ist für die jeweilige Amtsinhaberin in normalen Zeiten eine ausgesprochen schöne Sache. Man darf das Zepter schwingen, die Stadt bei spannenden Terminen repräsentieren. Aber die Zeiten sind nicht „normal“. Corona drückt allem einen Stempel auf. Und damit auch der Regentschaft der aktuellen Rosenkönigin Annika Allgeier. Als Annika I. wurde sie am 9. Juni 2019 feierlich in das Amt eingeführt. Seit März 2020, dem Beginn des ersten Lockdowns, hatte die junge Frau kaum mehr Möglichkeiten, mit ihrem Charme für die Stadt zu werben.