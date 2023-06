Protesttag am Mittwoch Apotheken im (halben) Ausstand

Elf Apotheken zählen zu dem Verbund Zweibrücken: Neun direkt in Zweibrücken, ferner eine in Hornbach und eine in Contwig. Die Umfrage zeigt: Fünf Apotheken beteilien sich komplett am Ausstand: Schloss-Apotheke, Rats-Apotheke, Hofenfels-Apotheke, Pfalzgrafen- und Westapotheke. Nur bedingt mit dabei sind die Sonnen-Apotheke (die Notdienst hat) sowie die Hallplatz-Apotheke, die eingeschränkt öffnet, ebenso wie die Linden-Apotheke, die erklärt, gleichfalls nur eine Notbesetzung anbieten zu wollen. Normal öffnen wollen hingegen die Laurentius-Apotheke in Contwig und die Hieronymus-Bock-Apotheke in Hornbach (die Franken-Apotheke in Zweibrücken als elfter im Bunde erreichte der Merkur am Freitag nicht, dort war geschlossen).