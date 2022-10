Anwohner siegesgewiss - Investor ebenso : Park-Areal: Nächste Klage auf dem Weg

Zweibrücken Neun Anwohner des Ex-Park-Areals gehen jetzt auch gegen den neuen Bebauungsplan vor. Investor Manfred Schenk will „erste Signale“ des Gerichts abwarten, bevor er im Frühjahr mit dem Bau beginnt.

Das Bauprojekt auf dem Gelände der früheren Park-Brauerei in Zweibrücken verzögert sich weiter. Denn der Rechtsstreit darum geht in die nächste Runde.

Bereits im Mai hatte Marcus Dury, Sprecher der kritischen Anwohner rund um das Ex-Park-Areal, im Pfälzischen Merkur angekündigt, man werde auch gegen den geänderten Bebauungsplan vorgehen. Und so ist es nun gekommen, wie er am Mittwoch bekanntgab. Dury sagte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir haben unseren Rechtsanwalt Gerhard Götz aus Neustadt an der Weinstraße damit beauftragt, den sogenannten Normenkontroll-Antrag beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz einzureichen. Dies ist am 21. September geschehen.“