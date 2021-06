Auch zweiter Anlauf gebremst : Beitritt zu Klimabündnis erneut vertagt

Zweibrücken Auch der zweite Anlauf der Grünen wird im Rat gebremst — wegen rechtlicher Unsicherheiten. Verwaltung will diese klären.

Aller guten Dinge sind drei, heißt es ja so schön. Von daher sollte in der nächsten Ratssitzung alles gut gehen. Denn die ersten beiden Anläufe der Grünen, eine Mehrheit für einen Beitritt der Stadt zu dem Klimabündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ zu gewinnen, waren vergeblich.

Einiges an Kritik muss derzeit die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock einstecken. Norbert Pohlmann, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Zweibrücker Stadtrat, leidet mit seiner Parteifreundin. „Es war natürlich unglücklich, ungeschickt“, sagte Pohlman auf Anfrage unserer Zeitung über die Tatsache, dass Baerbocks nach außen hin kommunizierter Lebenslauf (wir berichteten) Unstimmigkeiten aufweist. „Da hat jemand die Krümel im Käse gesucht – und er hat auch Krümel gefunden“, merkt er an. Das sei ein Fehler von Baerbock gewesen. „Sie hat das ja auch selbst eingeräumt. Sie ärgert sich selbst darüber.“ Doch solle bitte niemand auf den Gedanken kommen, sie stünde damit alleine da. „Inzwischen sind auch beim Lebenslauf von Herrn Laschet Unstimmigkeiten bekannt geworden“, sagt Pohlmann mit Blick auf den Kanzlerkandidaten der CDU. Für Pohlmann steht fest: „Es ist ein Haifischbecken“. Sobald man auf dem Schild der Kanzlerkandidatur stehe, müsse man mit erheblichem Gegenwind rechnen. Baerbocks Fehler in der Vita seien sicher „ärgerlich“, aber kein Grund, ihr die Qualifikation abzusprechen, betont er. (eck)

Die Sache wurde wegen dieser zu klärenden Kernfragen auf die jüngste Sitzung des Stadtrates in der vergangenen Woche vertagt. Dort warb Norbert Pohlmann, Vorsitzender der Grünen-Fraktion, erneut für das Bündnis. Die Stadt könne damit ihren ernsten Willen, sich in Klimafragen zu engagieren, kundtun. Natürlich geschehe in der Rosenstadt schon so manches hinsichtlich des Klimaschutzes. Aber ein Beitritt zu dem Bündnis verdeutliche nach außen hin die Ernsthaftigkeit.