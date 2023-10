UBZ und Sportamt begutachten Situation Sportplatz des SV Ixheim unter Wasser: Prüfungen laufen

So zeigte sich der Sportplatz des SV Ixheim am Sonntagmorgen. Die Seite zum Vereinsheim hin wirkte regelrecht mit Wasser vollgesogen, erklärte SPD-Stadtrat Thorsten Gries, der diese Aufnahme machte. Das Derby zwischen dem SVI und dem TSC II, das am Sonntag um 15 Uhr zu feierlichen Einweihung des frisch sanierten Platzes hätte stattfinden sollen, musste kurzfristig abgesagt werden. Am Montagmorgen prüften Vertreter von Sportamt und UBZ die Verhältnisse vor Ort. Foto: Thorsten Gries

Foto: Thorsten Gries