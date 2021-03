IG Metall verschärft die Gangart : Am Dienstag ab neun Uhr Warnstreik bei Pallmann

Zweibrücken Im Tarifstreit mit den Arbeitgebern in der Metall- und Elektroindustrie verschärft die IG Metall jetzt die Gangart. Wie die IG Metall Homburg-Saarpfalz, die auch für Zweibrücken zuständig ist, am Montag mitteilte, wurde beschlossen, „die Warnstreiks zu verstärken“.

Bis Ende der nächsten Woche seien für den Bereich der Geschäftsstelle 22 Warnstreiks geplant in denen 10 000 Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen würden. „Nach dem Auftakt bei Hager Electro in Blieskastel folgt nun Pallmann“, teilen die Metaller mit. Der Warnstreik bei dem Zweibrücker Betrieb findet an diesem Dienstag, neun Uhr, statt. Es ist im aktuellen Tarifstreit bereits der zweite; der erste fand am 5. März statt (auch bei John Deere wurde an dem Tag gestreikt, wir berichteten).