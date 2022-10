Mit Staus ist zu rechnen : Ampeln bei Tadano werden erneuert

Die betroffene Kreuzung an der Dingler-/Bismarck-/Hofenfelsstraße. Hier wird von Montag, 10. Oktober an bis voraussichtlich 24. November die Ampelanlage erneuert. Ferner wird die Bushaltestelle bei Tadano saniert. Foto: Mathias Schneck

Kein Vergnügen dürfte es in den nächsten Wochen sein, die stark frequentierte Kreuzung Bismarck-,/ Dingler-,/Hofenfelsstraße anzusteuern. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, werden die Ampelanlage dort sowie die Bushaltestelle wenige Meter weiter in der Dinglerstraße vor Tadano (links) ab Montag, 10. Oktober, erneuert. „Die Umsetzung erfolgt in drei Bauphasen“, so das Rathaus.