Zweibrücker Ahrtal-Helfer Unmut bei Ehrenamtlern über zunächst halbe Fluthelfer-Ehrung

Der Zweibrücker THW-Ortsbeauftragte Christian Segelke sagte auf Anfrage, das Technische Hilfswerk sei eine Bundes-Einrichtung. Deshalb gebe es für die rund 20 Zweibrücker THW-Fluthelfer keine Landes-, sondern Bundes-Medaillen. Dies sei „wohl für das zweite Halbjahr geplant“. Der Oberbürgermeister könne also nichts dafür, dass am Mittwoch keine THW-Helfer eingeladen waren. Auch Segelke kritisiert, wie lange es mit den Ehrungen für die Fluthelfer dauert: „Es ist schon eine Schande, dass Rheinland-Pfalz so lange nicht in die Pötte gekommen ist, und beim Bund ist das nicht anders.“