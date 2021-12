Anwohner von Tempel und Galgenberg betroffen : Sperrung von Treppe und Weg sorgt für Unmut

Zweibrücken Die Treppe, die vom Tempel zur Röntgenstraße führt und der Fußweg daneben sind vom UBZ über den Winter gesperrt worden. Anwohner Klaus Hecht ist verärgert. Viele Bürger seien auf Treppe und Weg angewiesen.

Klaus Hecht wandte sich wegen der Sperrung an den Pfälzischen Merkur. Er gehört zu den betroffenen Anwohnern. Hecht wohnt in der Straße Im Tempel. Eine Sackgasse, an deren Ende besagte Treppe steht. Die führt hinauf zur Röntgenstraße. Für Fußgänger hat sie Bedeutung, wie Hecht betont. Ebenso wichtig ist für Passanten der rechterhand von der Treppe angelegte Pfad (Semmelweisweg), der die Galgenbergstraße, die parallel zum Tempel verläuft, mit diesem verbindet.

„Die Röntgenstraße wird von vielen Fußgängern angesteuert, weil dort, fast direkt am oberen Ende der Treppe, das Service-Center der Sparkasse liegt. Und ein paar Meter weiter ist der Kindergarten in der Versöhnungskirche. Morgen nutzen viele Mütter, die aus der Richtung Galgenbergstraße kommen, den Pfad und die Treppe, um auf kurzem Weg zum Kindergarten zu kommen“, erklärt Hecht.

Der UBZ merkt weiter an, es stelle sich zudem die Frage „welche älteren Leute im Winter so einen Treppenweg nutzen“. Weiter heißt es: „Für den hinteren Teil des Weges sehen wir die Durchführung des Winterdienstes als nicht gegeben an, da dieser Weg über keinerlei Beleuchtung etc. verfügt und somit sowieso nur auf eigenes Risiko genutzt werden kann. Abschließend möchten wir anmerken, dass ein Großteil des Winterdienstes in diesem Bereich wie bereits erwähnt durch die Anlieger und nur zu einem geringen Teil von der Stadt Zweibrücken zu erbringen ist. Falls die Anlieger es wünschen, nehmen wir die Sperrung gerne zurück, weisen allerdings schon jetzt darauf hin, dass die Anlieger einen den gesetzlichen Ansprüchen entsprechenden Winterdienst erbringen müssen.“