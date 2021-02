Ab Montag wird auch Astra-Zeneca verabreicht : Die Schlagzahl soll deutlich erhöht werden

Zweibrücken Ab Montag wird in Impfzentrum auch Vakzin von Astra-Zeneca verabreicht. Zweite Impfstraße steht nächste Woche bereit.

Im Impfzentrum der Stadt Zweibrücken soll die Schlagzahl ab nächstem Monat deutlich gesteigert werden. Das kündigt Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur an. Wosnitza sagte, ab Rosenmontag werde in den Räumen des ehemaligen City-Outlets ein zweiter Impfstoff verabreicht – nämlich der von Astra-Zeneca.

Matthias Freyler, Impfkoordinator der Stadt, bestätigt auf Anfrage, dass alle Zeichen auf Tempo-Erhöhung stehen. „Am Rosenmontag geht es los mit Astra-Zeneca. Die Stadt Zweibrücken erhält 1,23 Prozent dessen, was landesweit an diesem Impfstoff verteilt wird. Das berechnet sich nach der Einwohnerzahl“, erklärt Freyler.

Die Gründe hierfür wurden schon vielfach in den Medien dargestellt, doch Freyler will nochmals darauf hinweisen, damit ab Montag keine Unsicherheiten bestehen: Die Ständige Impfkomission (Stiko) habe festgelegt, dass Bürger ab 65 Jahren Biontech erhalten sollen, weil Astra-Zeneca bei ihnen nicht so gut wirkt. Das heiße aber nicht, dass dieses Vakzin bei den Jüngeren ebenfalls nicht so gut wirken würde. Es sei alles bei der Zulassung geprüft worden, für Jüngere sei Astra-Zeneca sehr gut geeignet.