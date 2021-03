Stadt will Gastronomie und Handel helfen : Ab Mittwoch Testcenter auf Herzogplatz

Zweibrücken Das Rathaus will mit dem neuen Schnelltest-Angebot im Herzen der Stadt Gastronomie und Handel unterstützen. Bürger, bei denen ein Abstrich vorgenommen wurde, erhalten eine Bestätigung, die 24 Stunden lang gültig ist.

Die Stadt Zweibrücken macht bei den Corona-Schnelltests mobil. Das kündigte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Montagnachmittag bei einem Pressegespräch im Rathaus an. Bislang führen ja bereits DRK und ASB eifrig Schnelltests durch, doch soll nun die Schlagzahl deutlich erhöht werden.

Wosnitza kündigte an, dass auf dem Herzogplatz am Mittwoch ein weiteres Testcenter öffne, zusätzlich werde das DRK an seinem Testcenter an der Rettungswache (gegenüber dem Hauptfriedhof) eine zweite Teststraße öffnen.