Gesundheitsamt : 503 weitere Corona-Fälle

Auch in einigen Kindergärten in Zweibrücken und Region gibt es neue positive Fälle (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Zweibrücken/Pirmasens Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts haben sich 503 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Landesuntersuchungsamt meldete die Inzidenzwerte 1272,8 für Zweibrücken, 1055,1 für den Landkreis Südwestpfalz und 1179,4 für Pirmasens; die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ betrug demnach 6,26.

Mittlerweile liegen weitere positive Tests aus Seniorenheimen und Kindergärten vor. Betroffen sind unter anderem drei Bewohnerinnen und ein Bewohner des Hauses Kana in Zweibrücken, ein Kind des katholischen Kindergartens in Contwig, ein Mitarbeiter des Kindergartens in Battweiler, ein Kind der Kita „Hand in Hand“ in Mörsbach sowie ein Mitarbeiter des protestantischen Kindergartens in Thaleischweiler-Fröschen.

Stand Dienstag waren 39 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes gemeldet. Davon wurden vier Patienten auf der Intensivstation behandelt. Desweiteren sind acht Verdächtige hospitalisiert. Für das Krankenhaus Zweibrücken nimmt das Krankenhaus in Landstuhl innerhalb eines Verbundes Corona-Patienten stationär auf. In Zweibrücken sind in der Regel lediglich intensivmedizinisch zu behandelnde Corona-Patienten aus dem Gesundheitsamtsbezirk hospitalisiert.

Aktuell sind in der Region 2088 bestätigte positive Fälle aktiv, 223 mehr als am Vortag. Davon leben unter anderem in Zweibrücken 477 (plus 54) sowie in den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben 187 (plus 18), Waldfischbach-Burgalben 108 (plus 12) und Zweibrücken-Land 250 (plus 35).