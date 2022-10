Land gibt 90 Prozent Zuschuss : 41 Poller riegeln bald Fußgängerzone ab

Bislang wird nur der Hallplatz mit Pollern am Ende der Rosengartenstraße geschützt. Nun kommen 38 neue Poller hinzu. Der günstigste Anbieter verlangt für Lieferung, Montag und Anschluss knapp 200 000 Euro. Das Unternehmen hat bereits seine Expertise unter anderem bewiesen, indem es die Passionsspiele in Oberammergau schützte. Foto: Lutz Fröhlich Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Der Hauptausschuss hat einstimmig grünes Licht für 38 weitere Poller gegeben. Damit ist die Fußgängerzone künftig verriegelt. Die Kosten: Knapp 200 000 Euro.

Nicht zuletzt, weil der verheerende Anschlag von Trier deutlich gemacht hat, was passieren kann, wenn jemand mit bösen Absichten mit seinem Wagen in eine solche Einkaufsmeile eindringen kann.

Im Hauptauschuss war auch der „Überflieger“ – wieder einmal – Thema. Diesmal ging es um die Erhöhung von Ingenieurleistungen für das nachträgliche Anlegen der Einfädelspur. Die Erhöhung um fast exakt 50 000 Euro billigte das Gremium einstimmig, ohne Diskussion. Walter Rimbrecht (SPD) hatte aber eine Anmerkung zu der Rampe. Befahre man diese zügig, könne diese – ungefähr in der Mitte – aufgrund einer kleinen Erhebung regelrecht den Charakter einer „Sprungschanze“ annehmen, so sein Empfinden. Hier sei doch unsauber gearbeitet worden? Steffen Mannschatz (UBZ) bestätigte, dass ein Mangel vorliegt. Es werde bald nachgebessert. (eck)

In seiner Sitzung am Mittwochabend gab der Hauptausschuss einstimmig grünes Licht für die Vergabe der Arbeiten, die der UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) ausgeschrieben hatte. Die Firma BFT in Oberasbach hat das mit Abstand günstigste Angebot abgegeben: Es beläuft sich am 196531,28 Euro. Der zweitgünstigste verlangt bereits über 100 000 Euro mehr, der teuerste der sechs Anbieter forderte gar rund 670 000 Euro.