Stadtmuseum Zweibrücken widmet sich Jubilaren Glück und Leid: Zwei bedeutende Wittelsbacher feiern ihren 300. Geburtstag

Carl Theodor, der die Übersiedlung von Mannheim nach München als persönlichen Kulturschock erlebt hatte, war höchst unbeliebt bei seinen dortigen Untertanen. So sehr, dass die Münchner noch heute ungern seinen Namen in den Mund nehmen und den nach ihm benannten Karlsplatz lieber „Stachus“ nennen. Die gegenseitige Abneigung versuchten die Habsburger auszunutzen, um mit Erwerbungen in Süddeutschland den Verlust Schlesiens an Preußen zu kompensieren. Das, was sie nach dem Tode des bayerischen Kurfürsten Max III. Joseph im Bayerischen Erbfolgekrieg (1778/79) nicht erreicht hatten, schien 1784/85 mit einem Tauschangebot zu gelingen: Sie boten Carl Theodor die österreichischen Niederlande (in etwa das heutige Belgien) im Tausch gegen Bayern an. Bei Carl Theodor stießen sie damit auf offene Ohren: Die habsburgischen Niederlande waren durch ihre Gewerbe ein reiches Land, ihre Einnahmen etwa doppelt so hoch wie die des agrarisch strukturierten Bayern. Vereint mit Carl Theodors Herzogtum Jülich-Berg (Residenzstadt Düsseldorf) und der Kurpfalz (Residenzstadt Mannheim) hätten sie ein ansehnliches Territorium abgegeben. Carl Theodors Traum von der Wiedererrichtung eines burgundischen Königreichs war gar nicht so abwegig. Der Tauschplan scheiterte jedoch am Widerstand von Friedrich d. Großen, der über den Zweibrücker Diplomaten Johann Christian von Hofenfels erreichte, dass Carl Theodors Thronfolger Karl II. August von Pfalz-Zweibrücken den Tauschplan nicht gegenzeichnete und er damit nicht umgesetzt werden konnte.