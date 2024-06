Rosen- und Gartenmarkt Zweibrücken 12 500 Besucher im Rausch der Blüten

Wetter gut, Stimmung gut, alles gut: So kommentierte Heiko Hübscher, Chef des Rosengartens in Zweibrücken, am Sonntagabend auf Anfrage den Verlauf des Rosen- und Gartenmarktes am Wochenende.

09.06.2024 , 19:53 Uhr

Der Rosen- und Gartenmarkt am Wahlsonntag war - sicher nicht zuletzt aufgrund des freundlichen Wetters - gut besucht. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck