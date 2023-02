Einsatz in Krisengebiet in Türkei : Zwei Zweibrücker Samariter helfen mit

Ernst Hirschmugl (links) und Jan Heitmann kurz vor ihrer Abfahrt in das Krisengebiet im Südosten der Türkei. Foto: ASB Foto: ASB

Zweibrücken/Worms Ernst Hirschmugl und Jan Heitmann machen sich auf in Erdbebengebiet in der Türkei. Anreise von 3500 Kilometern.

Zahlreiche Helfer engagieren sich in der Türkei und in Syrien in den dortigen Gebieten, die von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht worden sind. Nun haben sich auch zwei Helfer des ASB-Kreisverbandes Zweibrücken auf den Weg gemacht, wie dessen Leiter Tassilo Wilhelm am Mittwoch informierte.

Ein dreiköpfiges Erkundungsteam des ASB-Bundesverbandes habe bereits seit Beginn der Katastrophe im südöstlichen Erdbebengebiet der Türkei angepackt; nun machten sich auch die beiden auslandserfahrenen Zweibrücker ASB’ler Ernst Hirschmugl und Jan Heimtmann auf den Weg, erklärt ihr Chef Wilhelm

„Beide gehörten schon seit Bestehen der Auslandshilfe des ASB dem sogenannten FAST-Team an. Das steht für ,First Assistance Samariter Team’“, so Wilhelm.

In der Vergangenheit ergänzten die zwei Helfer von Zweibrücken aus die Einsätze des ASB, heute geschehe dies von Worms aus. Hier sei Hirschmugl hauptamtlicher Notfallsanitäter und Leitstellendisponent.

Die beiden Helfer starteten mit einem Lkw-Zug von Worms aus, welcher die umfangreiche Ausstattung für die mobile Zeltambulanz mit Sanitätsstation, Versorgungszelten sowie mobiler Trinkwasseraufbereitungsanlage transportierte.

Die Ankunft der beiden Samariter, die laut Wilhelm „während des bodengebundenen Transportes auf sich gestellt sind“, werde bis Freitag erwartet – je nachdem, wie gut der Zg durchkomme. „Vor Ihnen liegt eine Fahrt von zirka 3500 Kilometern, beginnend in Deutschland über Rumänien sowie Bulgarien bis ins Krisengebiet im Süden der Türkei.“

Der ASB-Chef weiter: „An einem bereits erkundeten, sicheren Standort wird dann die modulare Zeltambulanz mit Sanitätsstation und Trinkwasseraufbereitungsanlage aufgebaut und in Betrieb genommen, dann wird mit der Versorgung der in Not geratenen Menschen begonnen. Drei weitere Teams dieser schnellen Einsatzgruppe, die zentral über den ASB-Bundesverband in Abstimmung mit der WHO zum Einsatz kommt, werden in den nächsten sechs Wochen wichtige Hilfe für die Menschen vor Ort leisten.“

Wilhelm würdigt das Engagement der beiden Helfer und spricht allen im Krisengebiet Aktiven seinen Respekt aus; ein besonderes Dankeschön gehe an den „Samariter“ des Unternehmens Zeitfracht, der Lkw und weitere Transportmöglichkeiten zur Verfügung gestellt habe.

Wilhelm gab am Mittwoch einen Zwischenstand zur Anreise der Helfer aus: Am Dienstagabend hätten Hirschmugl und Heitmann 1215 Kilometer zurückgelegt, zu diesem Zeitpunkt übernachteten sie in der Nähe der Stadt Resita in Rumänien.

„Wir stehen mit beiden Helfern in telefonischem Kontakt“, machte Wilhelm deutlich. „Mehr können wir derzeit von Zweibrücken aus nicht tun, da jegliche Hilfe über unseren Bundesverband in Köln geplant und koordiniert wird.“