34+ 72 = 106 Teilnehmer „Sommerschule ist eine große Herzensangelegenheit“

Zielgruppe sind wie in den vergangenen Jahren Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen beziehungsweise Kinder, die in den Ferien das in der Schule und zuhause Erlernte wiederholen und vertiefen möchten. Insgesamt werden in diesem Sommer vier Kurse mit 34 Schülerinnen und Schülern im Rahmen von „Lernen in Ferien“ jeweils einwöchig durchgeführt. In diesen Kursen werden die Kernkompetenzen der Fächer Mathematik und Deutsch im Mittelpunkt stehen.