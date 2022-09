Saarland-/Hofenfels-/Landstuhler Straße in Zweibrücken : Schwerer Unfall an Kreuzung mit wochenlang defekten Ampeln

In dem Unfallauto waren zwei Insassen eingeschlossen, die von der Feuerwehr befreit werden mussten. Foto: Feuerwehr Zweibrücken

Zweibrücken Eine Mutter und ihr Kind wurden verletzt. Außerdem entstand fünfstelliger Sachschaden an Auto, Lkw, Feuerwehrfahrzeug und Ampel. Bürger kritisieren, dass die Stadt auch nach fast drei Wochen Ausfall keine Ersatzampel aufgestellt hat.

Jetzt ist das passiert, was viele Bürger befürchtet hatten nach dem Ausfall aller Ampeln im Bereich Hofenfels-/Saarland-/Landstuhler Straße: An einer der meistbefahrenen – und unübersichtlichsten – Kreuzungen in Zweibrücken hat es einen schlimmen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen zwei Verletzten gegeben, die aus ihrem total beschädigten Auto befreit werden mussten.

Wie die Polizeiinspektion auf Merkur-Anfrage mitteilte, wurde sie um 7.13 Uhr von der Rettungsleitstelle alarmiert. Eine Frau sei mit ihrem Kind im Auto die Landstuhler Straße Richtung Saarlandstraße/Hofenfelsstraße hinuntergefahren. „Dadurch, dass die Ampelanlage defekt ist, gelten dort die Vorfahrtzeichen“, erklärte ein Polizeisprecher. Doch die Frau habe einen von rechts kommenden Lkw übersehen, mit dem ihr Auto dann als Erstes zusammenstieß. Infolge des Aufpralls dreht sich das Auto – und stieß als Nächstes gegen ein Feuerwehrfahrzeug.

Ironie des Schicksals: Das Auto kollidierte auch noch mit einer der ausgefallenen Ampeln.

Weil das Auto durch mindestens einen der Zusammenstöße so stark verzogen war, dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen, mussten die beiden Insassen daraus von der Feuerwehr befreit werden. Die Mutter und ihr Schulkind erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, sagte der Polizeisprecher weiter. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr Zweibrücken waren die beiden Verletzten vor Ort rettungsdienstlich versorgt und dann in die Uniklinik Homburg gebracht worden.

An dem Auto entstand Totalschaden, die Polizei schätzt den Zeitwert auf 8000 Euro. Der Lkw sei mit einigen Kratzern davongekommen (550 Euro Schaden), den Schaden am Feuerwehrfahrzeug schätzt die Polizei auf 500 Euro und an der Ampel auf 2000 Euro.

Die Feuerwehr schätzt in einer Pressemitteilung den Gesamtschaden sogar noch höher, nämlich auf 30 000 Euro.

Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteligt: ein Auto, ein Lkw und ein Feuerwehrfahrzeug. Die Feuerwehr rückte dann noch mit fünf weiteren Fahrzeugen aus. Foto: Feuerwehr Zweibrücken

Die Feuerwehr Zweibrücken war mit fünf Fahrzeugen und 18 Angehörigen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle während der Rettungsarbeiten etwa eine Dreiviertelstunde lang ab. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren nach etwa einer Stunde beendet.

Wie die Polizei auf weitere Merkur-Fragen erklärte, bestehe weder ein Verdacht auf überhöhte Geschwindigkeit noch auf Alkohol oder Drogen als Unfallursache. Es habe sich lediglich um Unaufmerksamkeit der Autofahrerin gehandelt. Der Verkehr sei während der Sperrung umgeleitet worden, es habe keine Staus gegeben. Das bei dem Unfall beschädigte Feuerwehrfahrzeug sei nicht zu einem Einsatz unterwegs gewesen.

Die Ampelanlage an der von der Stadtverwaltung „Knoten 13“ genannte Kreuzung ist bereits seit fast drei Wochen (19. August) ausgefallen. Wegen Lieferschwierigkeiten für ein neues Steuergerät ist ungewiss, wann die Ampeln dort wieder in Betrieb gehen können (wir berichteten mehrfach).

In der Facebook-Gruppe Zweibrücken sorgte der Unfall am Donnerstag für viel Kritik an der Stadt. Einer als besonnen bekannten Bürgerin platzte sichtlich der Kragen, sie startete die Diskussion mit den Worten: „Nun es ist passiert!!! WARUM WIRD DIESE F(....) .AMPEL NICHT REPARIERT!!!! MAN SOLLTE JETZT DIE STADT VERKLAGEN. Ich hoffe die Armen überleben!!! Wie lang wurde hier diskutiert über diese Ampel!!!“

Eine andere Bürgerin kommentierte: „Oh je, ich versuche die Kreuzung so gut es geht zu meiden, zumindest seit die Ampel kaputt ist, und wenn es doch mit den Ersatzteilen so lang dauert, dann könnte man die Zeit ja mit Baustellen-Ampeln überbrücken! Tja, jetzt ist es zu spät! Ich hoffe alle Beteiligen sind bald wieder wohlauf. Immer erst warten bis was passiert.“

Einige andere Bürger gaben zu bedenken, auch ohne Ampeln könne man gefahrlos fahren, wenn man sich an die in der Fahrschule gelernten Regeln halte („man muss halt aufpassen“). Der Tenor war aber überwiegend kritisch gegen die Stadt. Insbesondere, weil es sich um eine nur schwer übersehbare Kreuzung handele. So erläuterte eine Frau ausführlich: „Die Straßenführung ist einfach unübersichtlich. Wer aktuell die Hofenfelsstraße entlang kommt, freut sich, dass er ohne warten durch kommt. Viele fahren schneller, als für alle Beteiligten gut ist. Wer von der Saarlandstraße kommend, links abbiegen möchte, hat verloren! Ebenso geht es denjenigen, die von der Landstuhler Straße in die Saarlandstraße wollen. Schlimmer ist es noch von der Hofenfelsstraße in die Landstuhler Straße zu fahren, weil man da schon ziemlich weit in die Kreuzing einfahren muss, um überhaupt abbiegen zu können. Auch mit funktionierender Ampel, ist das oft gefährlich. Die entgegenkommenden Fahrzeuge, auf der Hofenfelsstraße geradeaus kommend, fahren unbekümmert und oft zu schnell, da gab es schon oft Unfälle, auch tödliche!

