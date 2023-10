Kurz vorher weiterere Kollision auf gleicher Strecke Motorrad bei Unfall 30 Meter durch die Luft geschleudert

Beim zweiten Unfall gab es einen Verletzten. Um 13.20 Uhr wollte eine 61-Jährige mit ihrem VW Golf ein vor ihr fahrendes landwirtschaftlichen Fahrzeugs überholen. Beim Wechseln vom rechten auf den linken Bergauf-Fahrstreifen übersah sie, dass dort bereits ein Motorrad am Überholen war, so die Polizei. Es kam zur Kollision. Der 26-jährige Fahrer wurde mit seinem Motorrad etwa 30 Meter weiter an den linken Fahrbahnrand geschleudert, „wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht“, schreibt die Polizei. Der Gesamtschaden an Auto und Motorrad werde auf ungefähr 5000 Euro geschätzt.