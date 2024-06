Mögliche Hintergründe Zwei Tote in Zweibrücken-Bubenhausen – Staatsanwaltschaft gibt neue Details bekannt

Die beiden Toten waren vergangenen Montag in einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße von einem 29-Jährigen entdeckt worden. Nach Angaben einer Bekannten der Familie der 24-Jährigen wurde ihr Leichnam am Dienstag vom Bestatter abgeholt, um in ihre Heimat Marokko überführt zu werden. Für diese Überführung hatte ihre Cousine im Internet Geld gesammelt (wir berichteten). Da die Kosten für die Überführung von Chaimae beträchtlich seien, brauche die Familie Unterstützung. Die Kosten beziffert die Cousine auf rund 7000 Euro. Das angepeilte Ziel des Spendenaufrufs waren 3000 Euro. Das ist inzwischen weit überschritten. Am Montagnachmittag waren es 7455 Euro von insgesamt 302 Spendern. Die 24-Jährige stammt demnach aus Rabat in Marokko und soll als Krankenschwester im Nardini-Klinikum gearbeitet haben.