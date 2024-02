Zwei neue Restaurants im Fashion Outlet Immergrün und Asia-Restaurant – Bald neue Gastro-Adressen

Auch 2024 wird sich einiges tun. Am spannendsten dürfte es für alle Leckermäuler beim leerstehenden „La Place“ (gegenüber dem großen Marco-Polo-Geschäft) werden. Das ehemalige Restaurant sei mittlerweile „komplett entkernt“. Nölkensmeier kündigt dort zwei neue kulinarische Adressen an. Einmal ein Asia-Restaurant – „das würde uns gut zu Gesicht stehen“, deutet Nölkensmeier an, dass er hier noch eine Lücke im gastronomischen Bereich sieht. Desweiteren stellt er eine Adresse in Aussicht, die sich voll auf gesunde, vitaminreiche Kost spezialisiert hat. Beide Restaurants sollen zu Beginn der Sommerferien, spätestens an den Herbstferien öffnen.