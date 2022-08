Bauarbeiten in Rimschweiler und Mittelbach : Neue Baustellen in Bayernstraße und Breitensteinstraße

Zweibrücken Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Zweibrücken hat vergangene Woche über zwei neue Baustellen in Zweibrücker Vororten informiert, die ab dieser Woche laufen.

Voraussichtlich bis zum 30. November wird der Regenwasserkanal in der Bayernstraße in Rimschweiler erneuert. Der Verkehr wird innerorts über parallel verlaufende Straßen umgeleitet. Die Baustelle werde in drei kürzeren Bauabschnitten unter Vollsperrung durchgeführt. Erster Bauabschnitt: von Bayernstraße 11 über Hofgartenstraße bis Einmündung In den Wiesenplätzen. Zweiter Bauabschnitt: Kreuzung Bayernstraße/Pfalzstraße bis Kreuzung Bayernstraße/Hessenstraße. Dritter Bauabschnitt: Kreuzung Bayernstraße/Hessenstraße bis Hessenstraße 5/7.