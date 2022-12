Zweibrücken : Einbrüche in Lieferwagen und in Wohnhaus: Zeugen gesucht

Einbrüche in Lieferwagen und in Wohnhaus: Zeugen gesucht

Zweibrücken Ein bislang Täter brach zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, die Hecktür eines weißen Renault „Master“ auf, welcher auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Zweibrücker Fasaneriestraße abgestellt war und entwendete diverses Werkzeug.

Gesamtschaden: 3500 Euro. Am Freitag zwischen 9 und 10.40 Uhr drangen Unbekannte, während der Abwesenheit der Bewohner, in eine Wohnung in der Langentalstraße ein, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Die Räumen wurden durchwühlt – und 650 Euro Geld entwendet.