„ZW-vernetzt“ ist zufrieden mit dem intensiven Mottojahr Das Wasserjahr fand tolle Resonanz

„Wir von ‚ZW-vernetzt‘ sehen dringenden Handlungsbedarf, die Menschen für das Thema Wasserverbrauch zu sensibilisieren. Wir haben uns deshalb entschieden, unsere Aktionen in diesem Jahr ganz auf das Thema Wasser zu konzentrieren. Anfang des Jahres haben wir Vereine, Institutionen und Bildungseinrichtungen aus der Region gebeten, sich am Wasserjahr von ‚ZW-vernetzt‘ zu beteiligen. Die Resonanz war überwältigend“, vermeldete der gemeinnützige Verein, der sich als Plattform für den Austausch zu Natur- und Klimaschutzthemen in Zweibrücken versteht, am Anfang des Jahres auf seiner Webseite.