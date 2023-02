Zweibrücker Natur- und Klimaschutzinitiative „ZW-vernetzt“ : Wasser wird großes Thema in Zweibrücken sein

Einen Tag des Freibades veranstaltet der Freundeskreis „Er-,Schließ‘ mich neu“ in Kooperation mit dem DRK am Samstag, 24. Juni, in Zweibrücken. Dann heißt es: „66 Jahre Traditionsfreibad an der Schließ – Oldie but Goldie“. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Das Thema Wasser steht 2023 im Mittelpunkt vieler Aktionen in Zweibrücken. „ZW-vernetzt“ hat Vereine, Institutionen und Privatpersonen aufgerufen, sich zu beteiligen – mit beeindruckendem Erfolg. Das Programm fürs erste Halbjahr steht bereits.

Von Elisabeth Heil

Im Aktionsjahr „Wasser“ in Zweibrücken möchte die Natur- und Klimaschutzinitiative „ZW-vernetzt“ auf die Wichtigkeit des Wassers aufmerksam machen und dafür sensibilisieren, dass es sich gerade in Zeiten des Klimawandels lohnt, mit diesem wertvollen Rohstoff achtsam umzugehen. „Leitungswasser ist zudem das wohl am besten kontrollierte Lebensmittel in ganz Deutschland“, sagt Karin Grgic von der Vereins-Arbeitsgruppe „Wasser“. Sie appelliert, zum Wohle der Umwelt und des Klimas, mehr Leitungswasser zu trinken. Hinzu komme, dass gerade das Zweibrücker Leitungswasser besonders gut und gesund sein. „Die Qualität unseres Wassers gehört zu den Besten in Deutschland. Außerdem ist es extrem günstig und manchmal sogar kostenlos, etwa bei sogenannten Water Refill-Stationen, an denen man seine Wasserflasche auffüllen kann. Wer Leitungswasser trinkt, vermeidet Müll und auch das CO2, das man zum Transport von abgefüllten Wasserflaschen verbraucht, wird eingespart.“

Mit kreativen Aktionen und Veranstaltungen stellt „ZW-vernetzt“ 2023 das Wasser in den Fokus. Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Institutionen wurden eingeladen, mitzumachen und sich zu beteiligen. Nun steht der vorläufige Veranstaltungskalender fürs erste Halbjahr fest. Weitere Anmeldungen sind noch bis Montag, 6. Februar, möglich – fürs zweite Halbjahr natürlich noch länger.

Los geht es am Samstag, 18. März, mit einem Arbeitseinsatz des Naturschutzbundes (Nabu) im Felsalbtal mit Pflege der Amphibienteiche und der renaturierten Bachufer. Der Nabu lädt zudem für Sonntag, 7. Mai, zur Exkursion „Wasservögel und andere Vögel“ nach Rieschweiler ein. Anmeldung in beiden Fällen per Mail an miriamkrumbach@posteo.de.

Am Mittwoch, 22. März, dem internationalen Tag des Wassers, findet auf dem Gelände der evangelischen Jugendzentrale „s‘Bonni“ (Dietrich-Bonhoeffer-Haus) die offizielle Eröffnung des Aktionsjahres „Wasser“ statt. Mit einer Entsiegelung „Wohnzimmer draußen“, Filmvorführungen, verschiedene Aktionen zum Thema Wasser und „Foodsharing“-Essen für alle. Bereits am Samstag, 25. März, heißt es hier „Rettet das Regenwasser“, ein Arbeitseinsatz bei den Hochbeeten hinter dem Haus Kaiserstraße 17.

Auch „ZW-gesund“ am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, mit verschiedenen Aktionen in den teilnehmenden Geschäften und in der Fußgängerzone steht dieses Jahr unter dem Motto Wasser. Anmeldungen sind auch hier noch möglich. „ZW-vernetzt“ bietet eine Wasser-Blindverkostung, Meeresfisch aus dem Saarland (Seawaterfish) und eine Refill-Aktion (Wasser überall).

Am Sonntag, 23. April, steht von 15 bis 17 Uhr eine Radführung des Kulturamts zu den etwas außerhalb liegenden Sehenswürdigkeiten der Stadt auf dem Programm. Fahrtweg circa zwölf Kilometer ohne größere Steigungen. Preis: Acht Euro pro Person, Anmeldung per Mail an tourist@zweibruecken.de. Eine zweite Tour findet am Freitag, 11. August, statt – 18 bis 20 Uhr.

Der Zweibrücker Kunstverein lädt von 23. April bis 29. Mai zur Ausstellung „Wasser und anderes“ im Stadtmuseum ein. Thalia und die Stadtbücherei veranstalten am Montag, 24. April, eine Bücherrallye zum Thema „Wasser“.

Pfarrer Günter Sifft wird für den Gottesdienst am Sonntag, 14. Mai, in der Alexanderskirche das Singspiel „Von Wasser, Stoff und Geist“ vorbereiten. „Wasser ist zudem das Thema der „KidsGalerie“ von 20. Mai bis 12. Juni in der Zweibrücker Innenstadt.

Zum Tag der Nachhaltigkeit am Dienstag, 23. Mai, 11 bis 17 Uhr, in der Stadtbücherei, laden „ZW-vernetzt“, die Stiftung Sport, Kultur und Soziales Zweibrücken sowie die Stadtbücherei zu verschiedenen Wasseraktionen ein, inklusive Vorstellung eines mobilen Bewässerungsanhängers.

Der Umwelt- und Entsorgungsbetrieb Zweibrücken (UBZ) bietet jeweils mittwochs, 14. Juni und 12. Juli, 14 bis 16 Uhr, eine Führung durch die Kläranlage an. Darüber hinaus eine Führung entlang des renaturierten Schwarzbachs am Mittwoch, 29. März, 13 Uhr, in Oberauerbach. Anmeldungen dazu sind erforderlich bei „ZW-vernetzt“.

Auch eine Führung durch die Natur-Kläranlage in Bechhofen der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist möglich – am Dienstag, 13. Juni, 9.30 bis 11.30 Uhr. Anmeldung auch hier bei „ZW-vernetzt“.

Die Koja (kommunale offene Jugendarbeit) und die evangelische Jugendzentrale Zweibrücken organisieren für Samstag, 17. Juni, ein Sommerfest mit Flohmarkt zum Thema „Virtuelles Wasser“ vor der Alexanderskirche. Abends beim „Fest der 1000 Lichter“ lässt die Heinrich-Kimmle-Stiftung selbstgebastelte kleine Boote aus Naturmaterialien auf dem See des Rosengartens schwimmen.

Einen Tag des Freibades in der Stadt am Wasser veranstaltet der Freundeskreis „Er-,Schließ‘ mich neu“ in Kooperation mit dem DRK am Samstag, 24. Juni: „66 Jahre Traditionsfreibad an der Schließ – Oldie but Goldie“.

Von 3. bis 31. Juli lädt „ZW-vernetzt“ zur Ausstellung „Wasser für alle – Brot für die Welt“ ein, möglicherweise im Mehrgenerationenhaus. Auch die Pestalozzi-Grundschule beteiligt sich mit einem Wassertag am Montag, 3. Juli, mit verschiedenen Aktionen, Spielen und Wasserprojekten.

Beim Zweibrücker Kneippverein kann am Samstag, 15. Juli, 10 bis 13 Uhr, in der Fußgängerzone oder auf dem Alexandersplatz Wasser erlebt und gefühlt werden. Geplant sind Kinderwasserspielen und ein Barfußpfad. Am Samstag, 29. Juli, bietet der Kneippverein von 16 bis 17.30 Uhr eine Wanderung für Jung und Alt durch den Fasaneriewald entlang des kleinen Bachs an; mit anschließendem Kneippen am Kneippbecken.

Weitere Programmpunkte, aber noch nicht terminiert, sind ein öffentliches Training des Tai Chi Shen Vereins zum Element Wasser und eine Führung mit Forstamtsleiter a.D. Theo Ringeisen entlang des Hengstbachs. Weitere Teilnehmer sind die Jugendkunstschule sowie die Kitas Papperlapapp und Sonnenschein. Aber auch andere Schulen und Kitas machen mit, allerdings ohne Öffentlichkeitsbeteiligung. So veranstaltet zum Beispiel die Grundschule Sechsmorgen in Kooperation mit den Kitas Weizenkorn und Pusteblume eine Müllsammelaktion am Wasser in der Fasanerie.