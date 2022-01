„ZW vernetzt“ ruft zu Müllsammelaktion auf : Schüler für Umwelt-Sünden sensibilisieren

Zweibrüc Jutta Daniel von der Klima- und Umweltschutzgruppe „ZW vernetzt“ ruft die Zweibrücker Grund- und Förderschulen zu einer koordinierten Müllsammelaktion auf. Der Förderlehrerin geht es darum, Kinder für das Thema „Müll in der Umwelt“ zu sensibilisieren und die Stadt noch ein bisschen lebenswerter zu machen.

Müll in unserer Umwelt geht uns alle an. Und: Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren. Das jedenfalls findet Jutta Daniel. Die Mutter zweier kleiner Töchter ist Mitglied der Zweibrücker Klima- und Umweltschutzgruppe „ZW vernetzt“ und übernimmt in diesem Jahr die Planung und Organisation der Müllsammelaktion. Unterstützt wird sie dabei von Katja Flickinger vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ). Bereits im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder der Bürgerinitiative und zahlreiche weitere Helfer in 50 Gruppen rund 1,5 Tonnen Müll an Wegen, in Anlagen, mit dem Kanu am Schwarzbach-Ufer, im Wald und in den Freizeitgebieten gesammelt. Der UBZ hatte dafür Greifer und Müllsäcke zur Verfügung gestellt und den zusammengetragenen Müll mit einem großen Wagen in der Vertiefung hinter der Alexanderskirche eingesammelt.