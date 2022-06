Serie Die Künstler von ZW im Fokus : „Von Zweibrücken habe ich etwas Schönes“

Die Stimmung macht diese Aufnahme von R2D2 so besonders. Foto: Sebastian Frohnhöfer

Zweibrücken In einer Serie stellt der Merkur die Siegerfotos der Aktion „Zweibrücken im Fokus“ vor. Heute: Sebastian Frohnhöfer

Nicht zum ersten Mal hat sich Sebastian Frohnhöfer mit ZW im Fokus an einem Foto-Wettbewerb beteiligt. Und nicht zum ersten Mal siegte sein Bild für eine Kalendergestaltung. Bereits 2020 wurde das stimmungsvolle Lieblingsbild von Lebensgefährtin Sarah Cloß von den Spannung gebenden Windrädern auf der Sickinger Höhe hinter grün-wogenden Ährenfeldern im Vordergrund und einem fast violett-schimmernden Hintergrund für den Mai ausgewählt. Als der Hobbyfotograf aus der Zeitung von ZW im Fokus erfuhr, war er sich sicher: „Von Zweibrücken habe ich etwas Schönes.“

Stimmungsbilder in der Natur sind die Spezialität von Sebastian Frohnhöfer. Davon zeugen die eigenen Fotoleinwände in der Wohnung: Ein schneebedeckter Schweizer Berggipfel über dem Nebelmeer, den er in schwarz-weiß entwickelt und als schmales Längsformat auf Leinwand gezogen hat. Oder der Wald auf dem Weg zur Elendsklamm bei Bechhofen mit einem Kontrast aus Sonne und Schatten sowie einem Baumpaar, das wirkt wie ein gehender Riese und dadurch Dynamik erzeugt. Diesem hat der gelernte KFZ-Mechatroniker einen dunkelbraunen Holzrahmen gebaut und das Bild mit einer LED-Lichterkette unterlegt, um die Lichtspiele noch wirkungsvoller zu inszenieren.