Nach Pfingsthochwasser Strompreishilfe für Flutopfer

„Hinzu kamen Spenden, mit denen sich die Menschen untereinander unterstützten“, lobte Wosnitza das Engagement in der Bevölkerung und erinnerte an dieser Stelle an die aktuelle Hochwasserlage in Süddeutschland und unseren Nachbarländern. „Das Thema ist gerade so brisant wie schon lange nicht mehr, und wenn man sieht, wie prekär dort gerade die Situation ist, können wir von Glück reden, dass wir so glimpflich davongekommen sind. Obwohl wir höhere Pegel hatten, sind die Wellen so aufeinander getroffen, dass sie trotzdem nicht die ganze Innenstadt fluteten“, erinnerte Wosnitza an das Hochwasserwochenende im Mai.