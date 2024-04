Kommentar Das Cannabis-Chaos nicht noch größer machen!

Monatelang hatte Christoph Gensch gegen die Teillegalisierung von Cannabis gekämpft – mit guten Argumenten, wie ich finde. Denn als Arzt weiß Gensch, wie gefährlich Cannabis-Konsum ist, gerade für Jugendliche. Zwar hatte die deutsche Ampelkoalition mit dem Gesetz unter anderem durchaus bezweckt, solche Gefahren zu verringern – doch das Gesetz ist so ausgestaltet, dass es schwierig wird, dieses Ziel zu erreichen. Zudem mutet das zum 1. April in Kraft getretene Cannabisgesetz teils wie ein Aprilscherz an. So war eine weitere Absicht des Gesetzes, durch die Entkriminalisierung den Schwarzmarkt auszutrocknen und die Ordnungsbehörden sich auf wichtigere Dinge konzentrieren zu lassen als jeden erwischten Joint durch die Mühlen der Justiz zu drehen. Aber auch dieses Ziel erreicht das Gesetz wohl nicht – es stiftet stattdessen Chaos. Denn das Regelwerk, wo und um wie viel Uhr Kiffen erlaubt ist und wo es verboten bleibt, ist so unübersichtlich, dass Polizei und Ordnungsamt mit der Kontrolle künftig wohl eher mehr als weniger Arbeit haben. So bleibt öffentlicher Cannabis-Konsum in unter 100 Metern Entfernung von Schulen und anderen Einrichtungen für Kinder verboten – auf die Diskussionen und Beweiserhebungen, ob man 99 oder 101 Meter entfernt ist, kann man gespannt sein. Und wer kann sich merken, um wie viel Uhr das Kiffen in Fußgängerzonen erlaubt ist und wann es verboten ist?