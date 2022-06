Kommentar zum „Quartier Altes Brauereigelände“ : Nicht allein an Park-Nachbarn denken

Warum das Scheitern einer von der Stadt Zweibrücken angestrebten Mediation zwischen dem Investor und Nachbarn keine schlechte Nachricht ist.

Die klagefreudigen Nachbarn des Zweibrücker Ex-Parkbrauerei-Geländes haben einen schweren Stand in der Öffentlichkeit. Ob beim Kommunalpolitischen Frühschoppen oder auf Facebook: Immer wieder wird Ärger laut darüber, dass Nachbarn nun auch den zweiten Bebauungsplan vor Gericht kippen wollen, der auf der Brachfläche in schönster City-Lage Mehrfamilienhäuser, ein Hotel und Pflegeeinrichtungen ermöglicht. In der Tat wäre ein Scheitern ein Schlag nicht nur für den Investor, sondern auch die Stadtentwicklung.

Persönlich übelnehmen sollte man den Nachbarn das nicht: Es ist das gute Recht aller Bürger, eigene Interessen auch juristisch durchzusetzen zu versuchen. Gesellschaftlich und städtebaulich allerdings ist das in diesem Fall verheerend. Denn: Was die Nachbarn besonders stört, ist die Höhe der geplanten Wohnhäuser (wobei bei maximal vier Vollgeschossen von „Wohntürmen“ zu reden absurd ist). Das Problem ist: Irgendwo müssen Menschen ja wohnen! Und bei vier Geschossen lassen sich auf gleicher Fläche deutlich mehr Menschen unterbringen, als in vier Einfamilienhäusern. Wer (wie das Beispiel Kirchberg zeigt) als Nachbar bislang auf eine grüne Wiese blickt, will dort auch kein Einfamilienhaus. Das heißt: Scheitert das „Quartier Altes Brauereigelände“ – oder ließe sich der Investor auf den Wunsch der Nachbarn nach kleineren Häusern ein – wird anderswo noch mehr Fläche in Zweibrücken bebaut. Und noch mehr Nachbarn würden verärgert und könnten klagen.