„Zukunftstage“ der Hochschule Kaiserslautern am Campus Zweibrücken Gute Noten für ein spannendes Programm

Die Workshops boten spannende Einblicke in verschiedene Studienrichtungen und Berufsfelder und repräsentierten das Angebot der beiden Zweibrücker Fachbereiche Betriebswirtschaft sowie Informatik und Mikrosystemtechnik. Außerdem konnten die Schülerinnen und Schüler die Arbeit eines Rettungsdienstes hautnah in einem Rettungswagen miterleben, ein Programmpunkt, der in erstklassiger Zusammenarbeit mit dem ASB Zweibrücken entstanden war.