Zukunftstag an der Berufsbildenden Schule (BBS) Zweibrücken Ein Crashkurs fürs Leben

„Mit dem Zukunftstag bieten wir jungen Menschen ganz praktische Hilfestellung und geben ihnen Wissen mit auf den Weg, das sie beim Start ins Erwachsenenleben brauchen“, erläuterte Pia Matt in ihrem Einstiegsvortrag am Morgen. Die Studentin ist im Auftrag der Initiative in den Schulen unterwegs und vor Ort als Ansprechpartnerin für alle Beteiligten greifbar. „Wir adressieren aber auch gesellschaftliche Probleme. So machen wir im Finanzworkshop darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, schon in jungen Jahren finanziell für das Alter vorzusorgen, um nicht in die Altersarmut zu rutschen. Und wir leisten einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, denn wir sind der Überzeugung, dass finanzielle Bildung nicht vom Elternhaus abhängig sein sollte.“