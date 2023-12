Hoher Krankenstand Weitere Züge fallen aus

Am Wochenende sowie an den Feiertagen kann bis einschließlich der Abfahrt in Saarbrücken um 14:07 Uhr alles gefahren werden. Anschließend fährt nochmals um 17:07 Uhr ein Zug nach Pirmasens, alle anderen Züge müssen entfallen. In der Gegenrichtung verlässt der letzte Zug nach Zweibrücken und Saarbrücken den Hauptbahnhof Pirmasens um 15:32 Uhr