Kommentar zum Fahrradfahren in Zweibrücken : Nach E-Bike-Boom: Stadt muss mehr für sicheres Radfahren tun

Fahrradhändler und -hersteller kommen kaum hinterher mit dem Ausliefern neuer Fahrräder, vor allem Elektroräder. Deshalb sollte sich dringend auch die Radverkehrs-Planung schneller bewegen.

Als Autofahrer unterhält man sich natürlich oft auch mit anderen Autofahrern. In Zweibrücken höre ich da oft Kritik an den Fahrradstreifen in Zweibrücken – obwohl es davon erst ganz, ganz wenige gibt wie in der Alten Ixheimer Straße. Denn, so meinen die Kritiker: In Zweibrücken fahre doch kaum jemand Fahrrad, weil es hier zu hügelig sei – da solle die Stadt besser mehr Parkplätze am Straßenrand statt Fahrradstreifen schaffen. Auch wenn ich, wie gesagt, Zweibrücken meist durch die Autofahrer-Brille sehe – diese Argumentation halte ich für grundfalsch. Denn es gibt hier ein Henne-Ei-Problem: Mehr Leute würden ihr Fahrrad häufiger aus dem Keller holen, wenn es endlich mehr und auch besser angelegte Radwege oder -streifen in Zweibrücken gäbe. Zumal in den Kellern mehr Fahrräder stehen als es Autos in Zweibrücken gibt – das Fahrrad ist also keineswegs ein zu vernachlässigendes Verkehrsmittel! Doch teilweise wird selbst bei Neubauten – wie derzeit beim Kreisel am Ixheimer Nagelwerk – die Verkehrssituation für Radfahrer sogar unsicherer als vorher. Diese Planung entstand zwar noch vor der Zeit des amtierenden Oberbürgermeisters. Aber auch Marold Wosnitza droht bald in die Kritik zu geraten: Zwar arbeitet die Stadtverwaltung dem Vernehmen nach an Radverkehrs-Konzepten – doch müsste dies mit deutlich mehr Hochdruck geschehen. Denn sichere Verkehrswege für Radfahrer werden immer wichtiger, ob für heimische Freizeit-Radler, Touristen oder für den Weg zur Arbeit oder zur Schule. Und auch die Zweibrücker sorgen schon seit einiger Zeit, verstärkt nun durch die Corona-Krise, für einen wahren Fahrrad-Kauf-Boom. Sodass es teils sogar lange Wartezeiten gibt, wie der Zweibrücker Radhändler diese Woche im Merkur berichtete. 85 Prozent seiner Kunden kaufen Elektroräder – und mit denen verliert definitiv jeder Hügel in unserer Region seinen Schrecken. Das bedeutet: Zweibrücken muss auch seine Radverkehrs-Pläne unter Strom setzen, damit sie mit dem E-Bike-Boom Tritt halten!