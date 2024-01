Andere Kommunen billigen höhere Kosten Bahn-Reaktivierung Zweibrücken–Homburg nimmt weitere Hürde

Eigentlich ist der Fahrplan für die vor allem in Zweibrücken jahrzehntelang ersehnte Reaktivierung der Bahnstrecke Zweibrücken–Homburg ja seit knapp einem Jahr klar (wir berichteten). Doch angesichts vieler zeitraubender Überraschungen in der Vergangenheit hört die Sorge in Zweibrücken wohl erst auf, wenn tatsächlich die erste S-Bahn rollt. So hatte in der Dezember-Stadtratssitzung Rolf Franzen (CDU) bang gefragt, ob wohl auch die anderen Westpfalz-Kommunen zustimmen, dass die Reaktivierung deutlich teurer wird als zuletzt geplant.