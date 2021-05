Helexier-Fachklinik am Himmelsberg : Zoll filzt Personal im Ex-Krankenhaus

Der Zoll war am Donnerstag mit mehreren Fahrzeugen und zehn Personen in der Westpfalz unterwegs, unter anderem in Zweibrücken zu einer Kontrolle in der sogenannten „Himmelsberg Fachklinik“ von Helexier. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Am Donnerstag haben Beamte die Verwaltung der Betreiberfirma Helexier und Praxen der niedergelassenen Ärzte hinsichtlich möglicher Schwarzarbeit überprüft.

Ungebetener Besuch: Beamte des Hauptzollamtes Saarbrücken, das auch für Zweibrücken zuständig ist, haben am frühen Donnerstagnachmittag die Verwaltung und Praxisräume der Ärzte im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus (EvK) durchsucht. Das Gebäude gehört seit März 2020 der Firma Helexier, die darin die bislang noch nicht behördlich genehmigte „Himmelsberg Fachklinik“ betreiben will.

Die Pressesprecherin des Hauptzollamtes, Diana Becker, bestätigte den Einsatz auf eine entsprechende Merkur-Anfrage: „Wir sind heute mit zehn Kolleginnen und Kollegen im Raum Pirmasens/Zweibrücken/Kaiserslautern unterwegs und kontrollieren mehrere Objekte in Bezug auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Dabei wird unter anderem auch bei Helexier aktuell geprüft.“ Nähere Auskünfte zu einzelnen Firmen könne sie aus datenschutzrechtlichen Gründen aber nicht geben. Auf die Frage, ob Kontrollen wie am Donnerstag in der Westpfalz nur bei Unternehmen, auf die der Zoll bereits verdächtige Hinweise hat, oder völlig anlasslos erfolgten, antwortete Becker: „Beides ist möglich.“ Generell läuft es bei den Überprüfungen laut Becker so: „Wir fahren verschiedene Unternehmen an und gucken uns vor Ort um.“ Dabei werde zum Beispiel mit dem Personal darüber gesprochen, wie lange es schon bei dem Unternehmen beschäftigt ist, es werde nach Arbeitszeiten oder danach gefragt, ob Sozialversicherungsbeiträge korrekt abgeführt werden und ob die Leute möglicherweise noch Sozialleistungen beziehen, auf die sie wegen ihrer aktuellen Beschäftigung eigentlich keinen Anspruch mehr hätten.