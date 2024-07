Zirkusprojekt der Albert-Schweitzer Grundschule Ernstweiler Hereinspaziert: Manege frei für alle Kinder!

Wer hat als Kind nicht davon geträumt, einmal im Rampenlicht zu stehen – vielleicht sogar in einem echten Zirkuszelt als Artist in der Manege. Einmal allen zeigen, was man kann. Diese Möglichkeit hatten die Schüler der Albert-Schweitzer-Grundschule Ernstweiler. In drei Vorstellungen präsentierten jeweils etwa 65 Kinder ihren Familien, Freunden und vielen weiteren Gästen in dem voll besetzten Zirkuszelt auf dem Schulgelände eine mitreißende Show.